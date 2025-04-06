شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس يجرى 5 تبديلات على تشكيل منتخب الناشئين أمام الكاميرون بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة ، بقيادة أحمد الكاس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ لقاء الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس أفريقيا للناشئين والذي ينطلق فى السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب البشير بمدينة المحمدية.

"الكاس" أجرى 5 تعديلات على التشكيل الذي بدأ به مباراة بوركينافاسو في الجولة السابقة، حيث أعاد الحارس عمر عبد العزيز على حساب ياسين حاتم بعد انتهاء إيقافه بعد تعرضه للطرد في اللقاء الأول أمام جنوب أفريقيا، كما دفع بالرباعي مهند الشامي ونور أشرف ومحمد حمد وعبد العزيز الزغبي بدلاً من أدم محمد وعمر العدوي والقائد بلال عطية وإبراهيم النجعاوي.

وجاء التشكيل على النحو التالي: عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) ’ حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

منتخب مصر يحتاج للفوز في هذا اللقاء والحصول على أول 3 نقاط من أجل التقدم للمركز الثالث والإبقاء على آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025) إذا ما تمكن من تجاوز الملحق على حساب ثالث المجموعة الرابعة التي تضم مالي وكوت ديفوار وأنجولا وأفريقيا الوسطي.