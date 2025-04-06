شكرا لقرائتكم خبر عن صعد لكأس العالم لاعباً.. أحمد الكاس يحلم بتكرار إنجاز المونديال مدرباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم أحمد الكاس ، المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين ، بتحقيق إنجاز شخصى عندما يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الكاميرونى مساء اليوم فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم للناشئين، حيث سبق لأحمد الكاس تمثيل منتخب مصر فى كأس العالم عام 1990 فى إيطاليا عندما كان لاعباً تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى، ويتطلع اليوم لتكرار الإنجاز والحفاظ على أمل التأهل لكأس العالم كمدرب مع منتخب مصر للناشئين، فالفوز يقربه بنسبة كبيرة، حيث يلتقى بعد ذلك فى مباراة فاصلة مع الفريق صاحب المركز الثالث فى المجموعة الرابعة لانتزاع بطاقة العبور للمونديال رسميا.

ومازالت فرص منتخب مصر لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة في التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية هذه السنة في قطر قائمة رغم خسارته أمام جنوب أفريقيا ثم بوركينا فاسو في أول جولتين بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 15 لكأس إفريقيا للناشئين التي تقام في ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل الجارى.

منتخب مصر يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون في لقاء الجولة الثالثة الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية مساء اليوم ، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حالياً للمركز الثالث ويتمسك بآماله في اقتناص أحد المقعدين المتبقيين لقارة أفريقيا.

وحال نجاح زملاء القائد بلال عطية في تحقيق المطلوب في لقاء منتخب "الأشبال غير المروضة" الذي يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام بوركينا فاسو وتعادل مع جنوب إفريقيا، يتأهلون لمواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم أنجولا ومالي وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى على إحدى البطاقتين الأخيرتين.

نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس إفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

كان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة إفريقيا 6 مقاعد إضافية.