شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني: التجديد لـ زيزو يصنع فجوة بين اللاعبين.. والنادي مش هيقفل حال رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامي الشيشيني ، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك السابق، عن آخر تطورات ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو مع الأبيض، وإمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وقال سامي الشيشيني، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "ملف زيزو أصبح فيه مبالغة كبيرة، وأرى أنه أحيانا يجب التنازل في بعض الأحيان".

وأضاف الشيشيني، "أحيانا يكون هناك صعوبة فى الرحيل بسبب المكانة في الفريق وبين الجماهير، خاصة إذا كنت النجم الأهم في الفريق والذي يُعول عليه الجمهور".

وتابع سامي الشيشيني، كما أتمنى أن يكون هناك تنازل من جانب زيزو ووالده، أتمنى أيضا أن يكون هناك مراعاة من الإدارة لقيمة اللاعب، وأن يكون هناك وصولا لحلول وسط.

وأردف نجم الزمالك السابق، قلت سابقًا إنه يجب بيع زيزو إذا لم يتمكن النادي من التجديد له قبل فترة الـ6 أشهر، حتى لا يتكرر سيناريو فتوح، وتعرضت لهجوم كبير من الجميع.

وأضاف الشيشيني، "دفع راتب كبير لـ أحمد زيزو سيصنع اضطرابا، بسبب الفجوة الكبيرة في الرواتب، وجميعنا رأينا حسام عبد المجيد الذي يحصل على مليون ونصف وهو لاعب منتخب مصر"

تابع نجم الزمالك السابق، "زيادة راتب زيزو ستجعل هناك فجوة فى الشرائح، وبالتالي سيطالب الجميع بزيادة الرواتب، في حين أن الزمالك لا يوجد به أموال، ولولا تدخل ممدوح عباس لما تمكن النادي من فعل أي شيء.

وأكد سامي الشيشيني أنه يجب أن يراعي الزمالك أن النادي لديه لاعبين آخرين يحتاجون للتجديد، سواء في فريق الكرة أو حتى جميع الألعاب.

استطرد مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، الزمالك به لاعبين مميزين، ومن كان يُوافق على 10 و15 ملايين جنيه، لن يرضى بمثل هذه الأرقام، بعد حصول لاعب على 80 مليون جنيه في الموسم

وقال: "الزمالك مش هيقفل ولن يقف على لاعب حال رحيل زيزو إلى الأهلي.. زيزو لم يكن النجم الأول أو الأوحد سابقًا أثناء فترة وجودنا، لكن بعد تفريغ الفريق وتصفيته صار النجم الأوحد وأصبح رحيله مشكلة.

وأردف مدير الكرة بنادي البنك الأهلي: بيراميدز الأقرب للفوز بالدوري الممتاز، وأصبح فريقا كبيرا وامتلك الثقة خاصة بعد الفوز بكأس مصر خلال الموسم الماضي.

تابع سامي الشيشيني: جميعنا رأينا الأداء الكبير أمام الجيش الملكي وينقص الفريق فقط الجمهور ولو امتلك جمهور مثل الأهلي والزمالك لاختلف الأمر.

وعن أداء البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب القلعة البيضاء منذ التعاقد معه، قال سامي الشيشيني: أداء بيسيرو متذبذب وليس مقنعا، ورغم ذلك الأمور تسير بشكل جيد.

وأضاف نجم الزمالك السابق: بيسيرو وصل بالزمالك إلى نهائي كأس مصر، ولديه الفرصة للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والتأهل في بطولة كأس الرابطة إلى الأدوار التالية.

واختتم سامي الشيشيني: الزمالك ليس لديه أداء جمالي رفقة بيسيرو، لكن النجاح لا يقاس إلا بالبطولات، وإذا تمكن البرتغالي من حصد لقب كأس مصر والكونفدرالية، فسيكون له شك مختلف.