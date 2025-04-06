شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع إدارة المسابقات الأسبوع المقبل لتحديد موعد نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبو ريدة، الأسبوع المقبل، اجتماعاً مع إدارة المسابقات بالجبلاية، لتحديد موعد نهائي كأس مصر لهذا الموسم بين الزمالك وبيراميدز.

ولم يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن موعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر حتى الآن، لكنه هناك اتجاه لإقامة اللقاء منتصف مايو المقبل، أو بعد فترة التوقف الدولي في يونيو.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك فى النهائي، الذي لم يتحدد موعده بعد، وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما بعدما فاز الأبيض باللقب على حساب السماوي في 2018-19.

ووصل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه بالفوز بنتيجة 4-0 على البنك الأهلي في نصف النهائي، وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد عاطف "قطة"، وبلاتي توريه ورمضان صبحي. وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة فى تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

فيما فاز الزمالك على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس مصر، وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفوز لفريقه ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.