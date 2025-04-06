7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 إبريل 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، شوبير: ملف زيزو حُسم ويتبقى الإعلان الرسمى، تطور جديد فى مفاوضات الأهلي مع زيزو بعد أنباء التجديد للزمالك.

تطور جديد فى مفاوضات الأهلي مع زيزو بعد أنباء التجديد للزمالك

يؤمن مسئولو النادي الأهلي بحسم صفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، رغم الأنباء التي تتداول من وقت لآخر فى وسائل الإعلام وعبر منصّات السويشيال ميديا بشـأن تزايد فرص اللاعب فى البقاء بالقلعة البيضاء.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأحد، أول مران في موريتانيا استعداداً لمباراة الهلال السوداني ، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، ويخوض الفريق مران اليوم بعد رحلة شاقة بدأت من عصر أمس حتى ساعة متأخرة من مساء أمس على متن طائرة خاصة وبرئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

المصري يعلن تجديد تعاقده مع عبد الرحيم دغموم بعد رحلة تنزانيا

أنهى مسئولو إدارة النادي المصري اجراءات تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، بعد الاتفاق على تجديد اللاعب لـ3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر الإعلان عن التجديد بشكل رسمي بعد رحلة تنزانيا.

أحمد عيد لاعب المصرى يتعرض لجرح قطعى فى الحاجب قبل مواجهة سيمبا بالكونفدرالية

تعرض أحمد عيد لاعب النادي المصري للإصابة بجرح قطعي في الحاجب على هامش مشاركته في مباراة فريقه أمس أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث قام الجهاز الطبي بعدة غرز لإغلاق الجرح لدى اللاعب.

طلب محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق المحترف حالياً في نادي نيس الفرنسي، من مسئولى القلعة الحمراء إنهاء مفاوضات استعارته أو ضمّه نهائياً من النادي الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى فى طريقه لضم 3 لاعبين محليين من بينهم صفقة مدوية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.