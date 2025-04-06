شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول استغلال "قسط يوليو" لحسم صفقة محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

يعول مسئولو الأهلي على باقي مستحقات النادي لدى نيس الفرنسي من أجل إتمام صفقة محمد عبد المنعم ، الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي االفرنسي الصيف الماضي.

ويرغب الأهلي فى استعادة مدافعه السابق لتدعيم دفاع الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لآخر، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز، فضلاً عن عدم تجديد عقود ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة حتى الآن .

ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم فى العودة للقلعة الحمراء، فى ظل عدم شعوره بالراحة التامة فى التجربة الفرنسية التى بدأت الصيف الماضي لحسم ملف التعاقد معه.

ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال باقي مستحقات النادي لدى نيس لإتمام الصفقة، فالأهلي حصل على الُدفعة الأولى من بيع اللاعب قبل ستة أشهر، وكانت قيمتها مليوني و400 ألف يورو، وسيحصل الأهلي على الدُفعة الثانية والأخيرة من نيس خلال يوليو المقبل، وقيمتها مليون و900 ألف يورو.

وتسعى إدارة الأهلي لإعادة عبد المنعم، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، فإذا رفض النادي الفرنسي بيع اللاعب نهائياً سيطرح الأهلي فكرة استعارة اللاعب لمدة موسم تبدأ من نهاية الموسم الجاري حتى يشارك اللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، ويحاول الأهلي استغلال "قسط يوليو" لضم اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

وشارك محمد عبد المنعم في خسارة فريقه من نانت 1-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "اليانز ريفييرا"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.