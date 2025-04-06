شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يهنئ دونجا بعيد ميلاده.. والأخير يرد: أحسن لاعب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد مصطفى زيزو ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تهنئة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، بمناسبة عيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 6 أبريل 1996.

ونشر زيزو فيديو عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام خلال تهنئة دونجا بعيد ميلاده، ليرد الأخير: "أخويا أحسن لاعب فى مصر".



دونجا

ويخوض مستبعدو الزمالك من مواجهة مودرن سبورت المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، بكأس عاصمة مصر، تدريبات استئفائية من أجل الاستعداد لمواجهة العودة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويلتقى الزمالك ومودرن سبورت فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

إدارة الزمالك تسعي لإنقاذ صفقة أحمد مصطفي زيزو وعدم رحيله إلي الغريم اللتقليدي الأهلي الذي حصل علي توقيع اللاعب بالفعل بناء علي تصريحات لمصادر في القلعة الحمراء ولكن مازال الأمال لدي جماهير الزمالك كبيرة في الابقاء علي زيزو بعد تغريدة عمرو الجنايني.