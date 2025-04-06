شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين ، بقيادة أحمد الكاس ، مواجهة لا تقبل القسم على اثنين أمام الكاميرون الليلة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ويطمح منتخب مصر للفوز الليلة حيث لا بديل أمامه عن خطف النقاط الثلاث للحفاظ على آماله فى التأهل لكأس العالم قطر 2025 بعد وداع البطولة الأفريقية.

وتلقى منتخب مصر للناشئين هزيمتين أمام جنوب أفريقيا (4-3) وبوركينا فاسو ( 2-1) على التوالي في الجولتين الأولى والثانية، ليودع البطولة بلا نقاط ويحتاج للفوز اليوم لحصد المركز الثالث وخوض مباراة فاصلة للتأهل لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والكاميرون

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والكاميرون فى السادسة مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للناشئين والكاميرون

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.