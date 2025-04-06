شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ منتخب مصر للناشئين، بقيادة أحمد الكاس ، بفرصة وحيدة للتأهل إلى كأس العالم فى قطر نوفمبر 2025 رغم الخروج المبكر من أمم أفريقيا المقامة حالياً فى المغرب، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على منتخب الكاميرون الليلة في لقاء الجولة الثالثة الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حالياً للمركز الثالث، ويتمسك بآماله في اقتناص أحد المقعدين المتبقيين لقارة أفريقيا.

وحال نجاح زملاء القائد بلال عطية فى تحقيق المطلوب في لقاء منتخب "الأشبال غير المروضة"، الذي يحتل المركز الثالث حالياً فى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام بوركينا فاسو وتعادل مع جنوب أفريقيا، يتأهلون لمواجهة صاحب المركز الثالث فى المجموعة الرابعة التي تضم أنجولا ومالي وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى على إحدى البطاقتين الأخيرتين.

نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الإفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس إفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة أفريقيا 6 مقاعد إضافية.