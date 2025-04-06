شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يستقبل بعثة المصري قبل مواجهة سيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حرص السفير شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا ، على التواجد في مطار العاصمة التنزانية دار السلام لاستقبال بعثة المصري برئاسة رجب عبد القادر نائب رئيس النادي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.