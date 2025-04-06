شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت الليلة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 03:20 م

يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق الليلة أمام مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر، كونها فرصة من أجل ظهور عدد من البدلاء والشباب في هذه البطولة، نستعرض فى التقرير التالي عدة تساؤلات واستفسارات خاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت؟

ج: يلتقى الزمالك ومودرن سبورت فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم مصطفى الشهدي، ويعاونه شهاب راشد مساعد أول، رجب حمد مساعد ثاني وحكم رابع عمرو عايد وعلى الفار يتواجد خالد جمال ويعاونه الحكم عمر فتحي.

س: ما هو ترتيب الفريقين فى المجموعة قبل مباراة الليلة؟

ج: يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الرابع فى مجموعته برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل فريق مودرن المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

س: ما هى مجموعة الزمالك ومودرن في كأس عاصمة مصر؟

ج: يشارك الزمالك فى المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر برفقة كل من: "بتروجت، الجونة، مودرن سبورت، وسموحة".

س: هل سيدفع جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك بالعناصر الأساسية الليلة؟

ج: استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على خوض المباراة بالبدلاء والمستبعدين، بعدما رفضت رابطة الأندية تعديل موعد المباراة وفقًا لطلب الزمالك.