شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقات مثيرة فى كأس عاصمة مصر.. البنك أقوى هجوم وسيراميكا أضعف دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل بطولة كأس عاصمة مصر، قبل انطلاق الجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث أسفرت البطولة حتى الآن عن بعض المفارقات الغريبة.

وأثبت فريق البنك الأهلي أنه قادم بقوة فى منافسات كأس عاصمة مصر، بعدما تصدّر قائمة أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بتسجيله 9 أهداف فى مباريات مثيرة ومليئة بالحماس.



وفي المقابل، يعاني فريق سيراميكا من مشاكل واضحة فى الخط الخلفي، حيث يُعد أضعف دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف، ما يضع عليه ضغطاً كبيراً فى المواجهات القادمة.



وعجزت 8 أندية عن تحقيق أي فوز في البطولة حتى الآن، وهى كل من الزمالك "تعادل وهزيمة"، وسموحة "3 هزائم"، المصرى "تعادلين"، زد "تعادل وهزيمة"، فاركو "تعادل وهزيمة"، الأهلى "هزيمتين"، الإسماعيلى "تعادل وهزيمة"، الاتحاد "هزيمتين".



ونجح ناديان فقط في تحقيق العلامة الكاملة هما بتروجت متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ونادى إنبى متصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من مباراتين.



أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدير مباراة الزمالك ومودرن سبورت مصطفي الشهدي حكم ساحة وشهاب راشد ورجب حمد مساعدين وعمرو عايد حكم رابع وخالد جمال حكم فيديو وعمر فتحي حكم فيديو مساعد .



بينما يدير مباراة بتروجت والجونة محمود البنا حكم ساحة ومحمد محمود لطفي وخالد حسام طه مساعدين ومبروك نبيل حكم رابع ووائل فرحان حكم فيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.



وكانت النسخة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر " كأس رابطة الأندية سابقا" انطلقت في 2022 وتمكن نادي فيوتشر من الفوز باللقب على حساب غزل المحلة بنتيجة "5 – 1" بينما توج في النسخة الثانية سيراميكا كليوباترا عقب الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة "4 – 1" ثم حافظ على اللقب في النسخة الماضية بتفوقه على طلائع الجيش بنتيجة "3 – 1".