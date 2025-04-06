شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت فرصة لاكتشاف بدلاء ومستبعدي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025، فرصة لظهور عدد من لاعبى الفارس الأبيض.

البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك استقر على الاعتماد على عدد من البدلاء والمستبعدين فى مواجهة مودرن سبورت، بسبب ضغط المباريات، حيث عادت بعثة الفريق من جنوب أفريقيا فى الساعات الأولى من صباح الجمعة بعد مواجهة ستيلينبوش بربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ما دفع المدرب لمنح اللاعبين الأساسيين راحة.

واستبعد بيسيرو كلاً من، محمد عواد - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - مصطفى شلبي – سيف الجزيري، وأحمد زيزو، بالإضافة إلى عبد الله السعيد ومصطفى شلبى.

غياب الأساسيين عن لقاء مودرن سبورت، سيكون فرصة لظهور عدد من اللاعبين البدلاء فى ظل الاعتماد عليهم بشكل أساسى فى اللقاء، لاسيما وأن هناك لاعبون ينتظرون الحصول على فرصة مثل سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف ومهاب ياسر ومصطفى الزنارى، بالإضافة إلى الثنائى الأفريقي جيفرسون كوستا وسيدى ندياى.