شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تُعد مباراة الهلال السوداني ، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحد أهم المواجهات التي ينتظرها النادي الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فى ظل قوة المنافس ونتيجة مباراة الذهاب التي لم تكن مُطمئنة بالقدر الكافى لجماهير القلعة الحمراء.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء بعد غدٍ الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب شيخا بيديا فى إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة ، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.

الهلال يخوض مبارياته في موريتانيا

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال فى الدوري الموريتاني.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار نواكشوط فى ساعة متأخرة مساء أمس، السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 8 ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة فى الرابعة عصر أمس.