شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العدد المسموح بحضوره قمة ختام محترفى اليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن العدد المسموح بحضوره مباراة ختام دورى محترفين كرة اليد بين الأهلى والزمالك، المحدد لها الثالثة عصر الثلاثاء على صالة حسن مصطفى.

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاجتماع الأمنى أسفر عن السماح بحضور 35 فردا من أولياء الأمور لكل فريق و25 فردا لمجلس إدارة الأندية والنشاط الرياضي و 5 منظومة إعلامية لكل نادٍ، فضلا عن 30 مجلس الإدارة ولجان المنتخبات و10 منظومة الإعلامية للاتحاد و22 فردا للجنة المسابقات والحكام والمراقبين.

وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 علي صعيد الجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي .

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل الجاري بمواجهة الأهلى و الزمالك و التى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.