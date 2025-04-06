شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش: صلاح محترف عظيم وأسعى لكتابة قصتى وتعلمت من الاسكواش عدم الاستسلام والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الوطني، في حوار مطول لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، على هامش حضوره مباريات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، لدعم الأبطال المصريين.

وقال عمر مرموش، "شكرًا لاستضافتي، لعبت اسكواش فى وقت سابق، أعتقد أننا فى مصر الأفضل في العالم فى هذه الرياضة، اللعبة سريعة جدًا وتعتمد على ردود الفعل، أهم شيء تعلمته منها هو ألا تستسلم أبدًا، لأن الكرة تظل فى اللعب طول الوقت إلى أن يرتكب أحدهم خطأ، من الجميل أن أكون هنا لأدعم المصريين المشاركين في البطولة، وإن شاء الله الفائز يكون مصري".

هل كنت تعتقد أنك ستكون محترفاً فى الاسكواش حال استمرارك بها؟



لا أظن.. لأنني لا أمتلك الموهبة الكافية، الجانب البدني يمكن أغطيه، لكن رياضات المضرب ليست قوتي، عشان كده أنا فى مانشستر سيتي.

هل لعبت اسكواش قبل ذلك؟



شوية، لكن ليس مع لاعبين محترفين، كلنا كنا متوسطين، الأجواء مخيفة جدًا، اللعبة سريعة جداً، مستحيل تلعب ضد المحترفين.

بعد 3 أشهر في مانشستر سيتي.. كيف كانت تجربتك؟

جميلة جدًا.. المدينة رائعة والنادي ضخم، من أول يوم الناس هنا استقبلوني كأنني جزء من العائلة، وساعدونى لأندمج بسرعة، العمل مع بيب جوارديولا والمدربين واللاعبين شيء عظيم.

ما هو الفرق بين العيش فى ألمانيا وإنجلترا؟



الطقس قريب، لكن هنا أسهل بسبب اللغة، الإنجليزي لغتي الثانية، لكنى تعلمت ألماني في ألمانيا، وهنا أسهل التعامل.

هل هناك شيء فاجأك في إنجلترا؟



القيادة على اليسار غريبة! والأكل؟ أنا بحب الفول والتوست مع الجبنة – لذيذ جدًا! الجو العام فى المدينة حلو والنادي عائلي.

وبالنسبة للاختلاف بين الدوري الإنجليزي والبوندسليجا؟



فرق كبير فى الشدة، كل الفرق هنا قوية، الدوري الإنجليزي هو الأفضل فى العالم لسبب، واللعب فيه يتطلب جهدا مستمرا.

بعد ما سجلت هاتريك ضد نيوكاسل، هل خف الضغط؟



أكيد، وجودي في نادٍ كبير زي ده حلم، لكن الضغط بيكون أخف بسبب جودة اللاعبين والمدرب، وكلهم بيساعدوني.

لعبت في أكثر من مركز أي منها تفضل؟



أنا مرتاح في أي مركز، المهم أنفذ تعليمات المدرب وأكون فعال، في المنتخب بلعب جناح، وفي السيتي لعبت كمهاجم أو في العمق.

وجود منافسة كبيرة فى السيتي ممكن يكون مخيف للبعض، لماذا اخترت النادي؟



دائمًا كان حلمي ألعب في نادٍ كبير، المنافسة هنا تحفزني أكون أفضل، أنا أتعلم من اللاعبين الكبار، وبشتغل بجهد لتحقيق أهدافي.

مع إصابة هالاند، هل عليك ضغط أكبر لتسجيل الأهداف؟

طبعًا، كمهاجم دائمًا فى ضغط للتسجيل، غياب هالاند فارق كبير، بس بنشتغل كفريق ونسد الفراغ سويًا، الأهم هو الفوز.

وجود محمد صلاح معك في الدوري، هل يزيد الضغط؟ خصوصًا مع ألقاب زي "الملك" و"الأمير"؟



وجود صلاح شيء عظيم لمصر، هو محترف وتركيزه عالٍ، هو قدوة، بس كل واحد له قصته، أنا هنا عشان أكتب قصتي.

ما هي أهدافك لنهاية الموسم؟



التأهل لدوري الأبطال، الفوز بكأس الاتحاد، وعلى المدى البعيد، مع نادٍ بحجم السيتي الهدف هو البطولات، البطولات، البطولات.



تيشيرت الغسكواش لمرموش



عمر مرموش مع أبطال الإسكواش



عمر مرموش مع بطلة الإسكواش



عمر مرموش



مرموش في حوار مع رابطة الإسكواش



مرموش مع بطلات الإسكواش



مرموش مع بطلة الإسكواش



مرموش يمنح تيشيرت السيتي لبطل الإسكواش