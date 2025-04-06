شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد فى مفاوضات الأهلي مع زيزو بعد أنباء التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يؤمن مسئولو النادي الأهلي بحسم صفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، رغم الأنباء التي تتداول من وقت لآخر فى وسائل الإعلام وعبر منصّات السويشيال ميديا بشـأن تزايد فرص اللاعب فى البقاء بالقلعة البيضاء.

ويشهد الشارع الكروي المصري هذه الأيام جدلا كبيرا بشأن مستقبل زيزو، الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يُجدد عقده مع الأبيض حتى الآن.

ورغم تزايد أنباء بقاء زيزو في الزمالك، إلا أن مصادر فى الأهلي تؤكد أن الصفقة حُسمت بشكل نهائي للقلعة الحمراء، وأكدت المصادر أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للأهلي، وتم حسم جميع الأمور الخاصة بالصفقة.

وأوضحت المصادر، أن ما يُثار فى وسائل الإعلام بشأن إمكانية تجديد عقد زيزو فى الزمالك غير صحيح، فالأمر تم حسمه ولا يمكن التراجع فيه إلا بنسبة لا تتعدى 1%.

وأشارت المصادر إلى أن الأهلي يترقب الوقت المناسب لإعلان صفقة زيزو بعد انتهاء مشاركاته مع الزمالك.