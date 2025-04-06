شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل الأعلى مساهمة تهديفية بدوري أبطال أفريقيا قبل إياب ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل جولة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يتصدر نجم بيراميدز المصري إبراهيم عادل قائمة أكثر اللاعبين مساهمة فى الأهداف بالبطولة، في إنجاز فردي يُضاف إلى تألقه اللافت هذا الموسم.

وقدم إبراهيم عادل أداءً مذهلاً منذ انطلاق البطولة، حيث شارك في 7 أهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب في القارة السمراء. هذا الأداء جعله رقماً صعباً فى تشكيل بيراميدز الساعى لتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخ النادي.

منافسة شرسة على القمة

ويأتي خلفه في الترتيب مجموعة من النجوم الذين لا يقلّون تألقاً، حيث سجل كل من:

ريليبوهايل موفوكينج – لاعب أورلاندو بيراتس: 6 مساهمات

يوسف بلايلي – نجم الترجي الرياضي التونسي: 6 مساهمات

عبد الرحمن مزيان – مهاجم شباب بلوزداد: 6 مساهمات

رمضان صبحي – لاعب بيراميدز: 6 مساهمات أيضًا

هذه الأسماء مرشحة للمنافسة بقوة خلال المباريات القادمة، ما يُنذر بصراع مشتعل حتى صافرة النهاية.



ومع تواجد نجمين من بيراميدز في قائمة الخمسة الأوائل، تتجه الأنظار نحو الفريق المصري في مواجهة الإياب، وسط آمال جماهيرية كبيرة بأن يُواصل إبراهيم عادل عروضه القوية ويقود فريقه نحو المجد الإفريقي.



وحقق الأهلي وبيراميدز المصريان المطلوب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتغلبها الثلاثاء تواليا على الهلال السوداني 1-0 والجيش الملكي المغربي 4-1.