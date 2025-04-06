شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات عمرو الجناينى تبقى آمال جماهير الزمالك فى التجديد لـ زيزو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 02:00 م

أبقت تصريحات عمرو الجناينى، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، على آمال جماهير القلعة البيضاء فى التجديد لنجم الفريق أحمد مصطفى زيزو الذى اقترب انتهاء تعاقده مع الزمالك يونيو المقبل.

وتنتظر جماهير الزمالك جلسة الحسم المنتظر انعقادها بين والد زيزو ومجلس الزمالك وأعضاء لجنة التخطيط خلال الساعات المقبلة.

وعلق عمرو الجناينى ، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، على ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، والذى أصبح حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى المصرى.

وكتب عمرو الجناينى عبر صفحته على فيس بوك قائلاً، "كله بيفتي ويألف ويجوود.. يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا.. واتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم.. يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل.. ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين.. لا تقلق… عاش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر".

إدارة الزمالك تسعي لإنقاذ صفقة أحمد مصطفي زيزو وعدم رحيله إلي الغريم اللتقليدي الأهلي الذي حصل علي توقيع اللاعب بالفعل بناء علي تصريحات لمصادر في القلعة الحمراء ولكن مازال الأمال لدي جماهير الزمالك كبيرة في الابقاء علي زيزو بعد تغريدة عمرو الجنايني.