شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينافس الكاميرون على الظهور الثالث فى كأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر تحت 17 سنة لقاءً مصيرياً أمام نظيره الكاميروني فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية فى النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب بتاريخ الثلاثين من مارس الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من أبريل الجاري.

المنتخب الوطني يدخل هذا اللقاء ولا بديل أمامه عن الفوز وحصد نقاط المباراة لإنهاء الدور الأول فى المركز الثالث، بعدما خسر أمام جنوب أفريقيا (3 – 4) وبوركينافاسو (1 – 2) في أول جولتين، وذلك من أجل التمسك بحظوظه في التأهل لكأس العالم التي تقام في قطر خلال نوفمبر القادم إذا ما تمكن من تخطي ثالث المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ومالي وكوت ديفوار وأنجولا وأفريقيا الوسطى.

أما المنتخب الكاميروني فيحتاج للفوز أملاً فى التأهل لربع النهائي، إذا ما خدمته نتيجة لقاء بوركينافاسو وجنوب أفريقيا أو حتى التعادل بأي نتيجة لرفع رصيده إلى نقطتين والبقاء في المركز المؤهل للملحق بعدما تعادل مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية أمام بوركينافاسو (1 – 2).

كلا المنتخبين سبق له تحقيق لقب البطولة، منتخب مصر عام 1997 في بوتسوانا ومنتخب الكاميرون في نسختي 2003 في إسواتيني و2019 بتنزانيا ، كما تأهلا لكأس العالم "الفراعنة" في نسختي 1987 في كندا و1997 على أرضهم والمنتخب الكاميروني مرتين أيضاً في نسختي فنلندا 2003 والبرازيل 2019.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر يعول على عدد من الأوراق الرابحة لتحقيق أول فوز له في البطولة، وعلى رأس هؤلاء أنس رشدي صاحب أول هدفين للمنتخب في البطولة أمام جنوب أفريقيا في اللقاء الأول والذي مرر كرة هدف مصر في المواجهة الثانية أمام بوركينافاسو لقائد الفريق بلال عطية أحد أهم وأبرز نجوم المنتخب وهدافه في مرحلة التصفيات برصيد 5 أهداف.

على الجانب الأخر، يأمل أليوم سايدو المدير الفني لمنتخب "الأشبال غير المروضة" في تحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في تخطي الدور الأول والتأهل للمونديال مباشرة في انتظار هدية من منتخب بوركينافاسو في لقاء جنوب أفريقيا الذي يقام في نفس التوقيت على ملعب العربي الزاولي ، حيث يمنحه فوز "الخيول" بفارق هدفين أو أكثر المركز الثاني أما التعادل فيبقي على حظوظه في خوض الملحق المؤهل للمونديال.