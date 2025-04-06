شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إجراء تغيير فى هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي ، عدم الدفع بالسلوفيني جراديشار مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسي أمام الهلال السوداني بعد غدٍ، الثلاثاء، على أن يبقي اللاعب على دكة البدلاء كورقة رابحة يستعين بها المدير الفني حسب مُجريات اللقاء.

ويبحث مارسيل كولر مع جهازه المعاون التشكيل الأنسب لمباراة الهلال، ويبدو أن الأقرب سيكون مشاركة وسام أبو علي أساسياً دون مشاركة جراديشار معه فى التشكيل الأساسي.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، إلى موريتانيا بعد رحلة طيران شاقة للغاية استغرقت أكثر من 8 ساعات على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلى و الهلال فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة ، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.