شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف فيفا يحفز حسام حسن لإقامة وديتين لمنتخب مصر فى معسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، لخوض مباراتين وديتين في يونيو المقبل، بدلاً من مباراة واحدة، من أجل الحفاظ على تصنيف الفراعنة، بعدما تقدم المنتخب مركزاً فى آخر تصنيف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف منتخب مصر ضمن التصنيفات الشهرية للمنتخبات على المستوى الأفريقي والعالمي، وارتقى منتخب مصر مركزًا واحدًا على الصعيد العالمي، وبات فى المركز الـ32 بدلًا من الـ33، وأصبح رصيد منتخب مصر 1518.79 من النقاط

أما أفريقيًا، استمر منتخب مصر في المركز الثالث خلف منتخب السنغال صاحب الوصافة، بينما احتل منتخب المغرب صدارة التصنيف الأفريقي.



وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو القادم ويتخلله مباراتين وديتين.



وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.



يذكر أن منتخب مصر فاز يوم الجمعة قبل الماضي على إثيوبيا خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب بهدفين نظيفين، واستكمال مسيرته بالفوز الثلاثاء الماضي على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.



بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.