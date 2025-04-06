شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد ومكان الاجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد فى الثانية عشرة ظهر غدٍ، الإثنين، بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني ، للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎

يحضر الاجتماع الفني مندوبو الفريقين، وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، ويمثل الأهلي في الاجتماع كل من: محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ونائبه ماهر عبد العزيز، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد إداري الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء بعد غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب شيخا بيديا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الخامسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة» موعداً لخوض أول مران للفريق في موريتانيا استعداداً لخوض مباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 8 ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء أمس.