شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش خارج معسكر منتخب مصر المقبل بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إعفاء عمر مرموش من معسكر منتخب مصر المقرر له يونيو المقبل، بسبب مشاركة اللاعب فى المعسكر الإعدادي لفريق مانشستر سيتي استعدادا لكأس العالم.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر فاز الجمعة قبل الماضي على إثيوبيا خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب بهدفين نظيفين، واستكمال مسيرته بالفوز الثلاثاء الماضي على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.