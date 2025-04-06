شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس لاعبة الاسكواش تحتفل بخطبتها فى حفل عائلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت البطلة المصرية ندى عباس لاعبة الاسكواش بخطوبتها في حفل عائلي، شهد حضور بطلة العالم السابقة للناشئات روان العربي.



خطوبة ندى عباس

من ناحية أخرى، يخوض اليوم الأحد، الثنائي المصري علي أبو العينين وسلمى هاني منافسات الدور النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

ويلتقي علي أبو العينين مع المكسيكي ليونيل كاردينس، فيما تواجه سلمى هاني الإنجليزية جورجينا كيندي.

وفاز علي أبو العينين على الانجليزي جون براينت في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 5-11, 11-9.

كانت فازت سلمى هاني فازت في منافسات السيدات نصف النهائي على الانجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-8.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.