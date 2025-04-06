شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى موريتانيا يدعو رئيس بعثة الأهلي لمأدبة عشاء قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمود بيومي، قنصل مصر في موريتانيا، الدعوة إلى طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق بالنادي لتناول وجبة العشاء اليوم، الأحد، احتفاءً بتواجد البعثة في موريتانيا، وحرص رجال السفارة المصرية على استقبال بعثة الأهلي لدى وصولها مطار نواكشوط.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا بيديا فى إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الخامسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة» موعداً لخوض أول مران للفريق في موريتانيا استعداداً لخوض مباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت موريتانيا_ الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة _في إطار الاستعداد لخوض مباراة الهلال ، ومن المنتظر أن تتضمن المحاضرة شرح البرنامج التدريبي للفريق خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان المباراة، والتأكيد على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، والتكليفات المحددة لجميع اللاعبين وفقا لنقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 8 ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء أمس.