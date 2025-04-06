أن بي ايه: باكس آخر المتأهلين مباشرة الـ"بلاي أوف" عن الشرق واحتدام المنافسة في الغرب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : حجز ميلووكي باكس البطاقة السادسة الأخيرة المؤهلة مباشرة الى الأدوار الإقصائية عن المنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه ميامي هيت 121 115 بعد التمديد (الوقت الأصلي 111 111) السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما احتدمت المنافسة على البطاقات الأربع المتبقية في الغرب.

وضمن ميلووكي باكس مشاركته التاسعة على التوالي في البلاي أوف بعد خسارة أتلانتا هوكس أمام ضيفه نيويورك نيكس 105 121.

بخسارته فقد هوكس حسابيا فرصة التأهل المباشر وسيضطر الآن إلى خوض ملحق التأهل "بلاي إن" بمشاركة الفرق المحتلة للمراكز بين السابع والعشرة لحجز البطاقتين الاخيرتين عن المنطقة الشرقية.

وخففت خسارة أتلانتا الضغط عن باكس قبل مباراته أمام ميامي فقدم أداءً شجاعًا أمام مضيفه ميامي وخرج فائزا بعد التمديد.

وتبادل الفريقان الأفضلية على مجريات المباراة، فكسب ميامي الربعين الاول والثالث (30 22 و31 24)، ورد باكس في الثاني والرابع (35 27 و30 23)، قبل أن حيسم الوقت الاصفي في صالحه 10 4.

وفرض عملاق باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" مع 36 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف البديل كيفن بورتر جونيور 24 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، وبروك لوبيز 17 نقطة.

ولحق باكس بكليفلاند كافالييرز المتصدر وبوسطن سلتيكس حامل اللقب ونيويورك نيكس وإنديانا بايسرز وديترويت بيستونز عن المنطقة الشرقية، إلى جانب ثنائي المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس.

في المقابل، برز قاد بام أديبايو في صفوف ميامي هيت بـ"دابل دابل" مع 31 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف أليك براكس 24 نقطة والبديل دافيون ميتشل 20 نقطة دون تفادي الخسارة التي ستضطره الى خوض ملحق "بلاي إن" إلى جانب شيكاغو وأتلانتا وأورلاندو.

احتدام المنافسة في الغرب

وفي الوقت الذي عرفت فيه الفرق المتأهلة مباشرة الى البلاي أوف عن المنطقة الشرقية، لا تزال المنافسة في المنطقة الغربية محتدمة جدا، حيث تتنافس ستة فرق بشراسة على المراكز الأربعة المتبقية خلف أوكلاهوما سيتي وهيوستن.

وازدادت المنافسة ضراوة بفوز ممفيس غريزليز السادس على مضيفه ديترويت بيستونز 109 103، ولوس أنجليس كليبرز السابع على ضيفه دالاس مافريكس التاسع 135 104، ومينيسوتا تمبروولفز الثامن على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114 109.

وتساوت فرق تمبروولفز وكليبرز وغريزليز في عدد الانتصارات والهزائم (46 مقابل 32) خلف لوس أنجليس ليكرز (47 30) وغولدن ستايت ووريرز (46 31).

واحتاج غريزليز الى بذل جهد كبير للتغلب على مضيفه ديترويت بيستونز 109 103 بفضل 38 نقطة وسبع متابعات لديزموند باين، و27 نقطة لجارين جاكسون جونيور، فيما تألق لاعب الارتكاز زاك إيدي دفاعيا مع 21 متابعة.

وكان كايد كانينغهام أفضل مسجل في صفوف بيستونز برصيد 25 نقطة.

وفي فيلادلفيا، حافظ تمبروولفز على آماله في التأهل المباشر بفوزه على سفنتي سيكسرز 114 109.

ويدين مينيسوتا بفوزه الخامس تواليا الى أنتوني إدواردز صاحب 37 نقطة والفرنسي رودي غوبير صاحب 23 نقطة و19 متابعة وثلاث تصديات وسرقتين للكرة.

وأعرب مدرب تمبروولفز كريس فينش عن عدم رضاه عن أداء فريقه، لكنه أشاد بنجمه غوبير لمساعدته الفريق على حسم الفوز.

وقال "(غوبير) يرفض أن يتركنا نخسر في أمسيات كهذه، كل الفضل يعود له. لقد أبرزنا أداءه في غرفة الملابس، نحن بحاجة إلى المزيد من اللاعبين الذين يلعبون بهذه العزيمة".

وأضاف "كان لدينا مجموعة من اللاعبين الذين لم يلعبوا بشكل جيد اليوم، وطاقتنا تتراجع بسبب ذلك. هجومنا يعاني وعلينا التحسن وتحفيز اللاعبين".

ومني فيلادلفيا الذي خاض المباراة في غياب نجومه جويل إمبيد وتايريز ماكسي وكيلي اوبري جونيور وبول جورج وكايل لاوري بسبب الاصابة، بخسارته الحادية عشرة تواليا.

وفي لوس أنجليس، تابع كليبرز صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه دالاس مافريكس 135 104 بفضل ثلاثيه الهجومي كواهي لينرد (29 نقطة و6 متابعات) وجيمس هاردن (29 نقطة و14 تمريرة حاسمة و7 متابعات) والبوسني إيفيتشا زوباتش (25 نقطة و10 متابعات).