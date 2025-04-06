شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يلتقي الجونة فى قمة المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد بتروسبورت، في الرابعة عصر اليوم الأحد، مواجهة قوية بين بتروجت والجونة، في لقاء مثير يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويتنافس الجونة وبتروجت بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، حيث يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

من جانبه، حرص سيد عيد المدير الفني لبتروجت على الاجتماع بلاعبيه قبل المباراة المنتظرة، وشدد على أهمية الفوز والوصول إلى النقطة 12، والابتعاد بالصدارة عن الجونة أقرب المنافسين قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

فيما حرص علاء عبد العال المدير الفني للجونة، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بتروجت وآخرها مواجهة الزمالك في الجولة الماضية من كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء سيد عيد قبل المباارة المنتظرة.