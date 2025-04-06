شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول فى موريتانيا اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأحد، أول مران في موريتانيا استعداداً لمباراة الهلال السوداني ، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، ويخوض الفريق مران اليوم بعد رحلة شاقة بدأت من عصر أمس حتى ساعة متأخرة من مساء أمس على متن طائرة خاصة وبرئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وضع خطة مناسبة لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة في مباراة العودة أمام الفريق السوداني العنيد، الذي كشفت مباراة الذهاب بالقاهرة عن امتلاكه نقاط قوة كثيرة.

ويتطلع كولر لتجهيز لاعبي النادي الأهلي جيداً فنياً ومعنوياً لمواجهة الثلاثاء من أجل تحقيق نتيجة جيدة تصعد به لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و12 مرة في تاريخه، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، ويلعب الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.