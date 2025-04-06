شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الأحد، مباراتان مثيرتان ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي بتروجت بفريق الجونة في قمة المجموعة الأولى، فيما يواجه الزمالك فريق مودرن سبورت.

موعد مباراة بتروجت والجونة

يستضيف استاد بتروسبورت في الرابعة عصراً مواجهة قوية بين بتروجت و الجونة، في لقاء مثير يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام بتروجت بهدفين لهدف، فيما يبحث مودرن سبورت عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباراة الماضية على سموحة بثنائية نظيفة.

ترتيب المجموعة الأولى

ويتنافس 5 فرق بالمجموعة الأولى وهم، الجونة، بتروجت مودرن سبورت، الزمالك، وسموحة، حيث يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون سبورت، مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.