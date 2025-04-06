شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلي والهلال السوداني المرتقبة ببطولة أفريقيا تحظى باهتمام ملايين من جمهور الأهلي، كونها واحدة من أهم المطبات الصعبة في رحلة المارد الأحمر نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الفريق أخر نسختين و12 مرة في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضي انتهى بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بموريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، بل أن الهلال يُشارك حالياً في الدوري الموريتاني لعدم إقامة الدوري السوداني.

طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلي في موريتانيا

ويترأس بعثة الأهلي في موريتانيا طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، الذي حرص طوال الأيام الماضية على التجهيز للرحلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في موريتانيا.

برنامج غذائي خاص للأهلي فى موريتانيا

ويعقد الدكتور أحمد رمضان، أخصائي التغذية بالفريق، جلسة خاصة يومياً مع الشيف الذي سبق البعثة بـ48 ساعة؛ للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين، وإعداد الوجبات قبل مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال.

ويراعي أخصائي التغذية في النادي الأهلي البرنامج الغذائي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في موريتانيا؛ لذا يتم التركيز على العناصر التي تعوض فقد الأملاح، ويتم أيضا التركيز على النشويات والبروتين.