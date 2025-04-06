شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانا خفيفا بعد الوصول إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، خضوع لاعبي الفريق لمران استشفائي بعد الوصول إلى تنزانيا، للتخلص من إرهاق السفر، وكذلك لتجنب الإصابات، خاصة بعدما اضطر الفريق البورسعيدي لخوض مباراتين متتاليتين خلال 48 ساعة فقط، حيث واجه سيمبا أولاً بالكونفدرالية ثم التقى بفريق سيراميكا في كأس عاصمة مصر.

وكان محمود جابر، إداري النادي المصري ، توجه فجر اليوم الجمعة الماضى إلى تنزانيا لترتيب إجراءات استقبال بعثة الفريق وحجز مقر الإقامة وملعب التدريب، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد المصري لمواجهة سيمبا التنزاني فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل، والمقرر إقامتها باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان المصري فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

ويقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو "كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا".