شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه أمورا فنية خاصة بمباراة الأهلي والهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يناقش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع معاونيه بعض الأمور الفنية بمباراة الهلال السوداني، وفى مقدمتها إراحة أكثر من لاعب فى مباراة العودة، أبرزهم أكرم توفيق وجراديشار، وهو ما سيتضح خلال مشاورات المدير الفني مع جهازه المعاون.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وضع خطة مناسبة لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة في مباراة العودة أمام الفريق السوداني العنيد الذي كشفت مباراة الذهاب بالقاهرة عن امتلاكه نقاط قوة كثيرة.

ويتطلع كولر لتجهيز لاعبي النادي الأهلي جيداً فنياً ومعنوياً لمواجهة الثلاثاء من أجل تحقيق نتيجة جيدة تصعد به لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين و12 مرة في تاريخه، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، ويلعب الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.