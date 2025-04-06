الامارات | ملكة جمال هونغ كونغ تدشن عملها الإعلامي من «ميدان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت ملكة جمال هونغ كونغ، جوجو روز، إن «كأس دبي العالمي» منحتها فرصة تدشين عملها الإعلامي في تغطية سباقات الخيول خارج هونغ كونغ للمرة الأولى، مؤكدة أنها لن تجد فرصة أفضل من الوجود في أحد أكبر السباقات في العالم بتحقيق انطلاقتها الإعلامية.

وذكرت جوجو روز لـ«الإمارات اليوم» أنها حصلت على لقب ملكة جمال هونغ كونغ قبل أن تنتقل للعمل الإعلامي لتغطية سباقات الخيول داخل هونغ كونغ، موضحة: «أشعر بسعادة كبيرة بوجودي في دبي، التي تنظم أحد أعرق السباقات في العالم، وأتمنى أن يصبح هذا السباق نقطة انطلاقي لتغطية العديد من السباقات حول العالم».

وأشارت إلى أنها تمت دعوتها من جانب قناة 18 في هونغ كونغ لتصبح سفيرة لسباقات الخيول، مبينة أنها جاءت لتغطية مشاركة خيول الدولة في هذا الحدث الكبير، وتحديداً بطل كأس هونغ كونغ الجواد «رومانتيك واريور» الذي يعد الحصان الأكثر جنياً للأموال في التاريخ العالمي للسباقات.

وأشادت جوجو روز بالأجواء في مضمار «ميدان»، وقال: «التنظيم أكثر من رائع، لقد حضرت العديد من السباقات في هونغ كونغ، وصراحة يتميز مضمار ميدان بأنه كبيرة ومنظم، إلى جانب أنه تجربة جديدة ورائعة بالنسبة لي».