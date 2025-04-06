شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل إلى موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار نواكشوط، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استمرت لما يقرب من ٨ ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة ‏دوري أبطال إفريقيا‎.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي صباح امس على ملعب التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع ‏اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي خلال المران‎.