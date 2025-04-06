شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة سيمبا فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة فريق سيمبا، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل، والمقرر إقامتها باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان المصري فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وكان محمود جابر إداري النادي المصري توجه فجر اليوم الجمعة الماضى إلى تنزانيا، لترتيب إجراءات استقبال بعثة الفريق وحجز مقر الإقامة وملعب التدريب، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو "كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة إياب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقوم الصومالي أمير عبدي بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي مصطفى سلاوي بينما تتولى الأوغندية فيفيان تيندو مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما يتولى التنزاني كليفورد تيندو مهام المنسق الإعلامي للمباراة ، بينما تم إسناد مهمة مدير البث التليفزيوني للتنزاني جيفت أليكس.