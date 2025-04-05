شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد الثلاثية التاريخية بعد فوزه على الزمالك فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

نجح الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي تحت قيادة الإيطالي فرناندو مونزو، في تحقيق الثلاثية خلال الموسم الجاري، بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وحقق «رجال طائرة الأهلي» الثلاثية المحلية هذا الموسم "الدوري والسوبر المصري وكأس مصر".

أقيمت مباراة نهائي كأس مصر على صالة حسن مصطفى، ونجح «رجال طائرة الأهلي» في السيطرة على مجريات اللقاء بفضل حائط الصد القوي والإرسالات المتقنة والضربات الساحقة، ليتوج ببطولة كأس مصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم رجال الطائرة بنتيجة 25/20، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي بنتيجة 25/21، قبل أن يخسر الشوط الثالث بنتيجة 17/25، ثم حسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 26/24.

وكان قد تأهل «رجال طائرة الأهلي» إلى النهائى بعد الفوز على الاتحاد السكندري 3-0، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على صالة حسن مصطفى.