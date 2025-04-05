شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة زد والبنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

خطف فريق البنك الأهلي الفوز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

تقدم سعيدو سنبوري للبنك الأهلي في الدقيقة 32 وتعادل شادي حسين لزد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وعاد ياو أنور لتسجيل هدف التقدم لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 82 ويمنح فريقه نقاط المباراة.

بهذا الفوز وصل البنك الأهلي للنقطة الخامسة في صدارة مجموعته بكأس عاصمة مصر واقترب من الصعود إلى الدور التالي في البطولة.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: إسلام عبد الله - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - محمد أشرف.

الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد ميسي.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري، خالد شيفو، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجي أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.