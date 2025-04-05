شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3 - 1 فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة ويتوج باللقب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1 في النهائي.



الأهلى والزمالك نهائى الكأس للرة الطائرة



الأهلى والزمالك نهائى الكأس للكرة الطائرة



الأهلى والزمالك

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي.

كما تأهل الأهلي أيضا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويعول فريق رجال الأهلي على كل من: أحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسيني وسيف عابد، بينما يعول الزمالك على كل من المحترف الروسي ديميتري ومحمد مصطفى لعبة.

وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.



الزمالك والأهلى للكرة الطائرة



الكأس



جانب من اللقاء



جانب من المباراة



جانب من مباراة الأهلى والزمالك للكرة الطائرة



زمالك وأهلى مباراة النهائى للكرة الطائرة



فر يق الأهلى



فريق الزمالك



مباراة النهائى كأس مصر للكرة الطائرة



مباراة النهائى للكرة الطائرة



مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك للكرة الطائرة