شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يواصل مغازلة جمهور الزمالك فى ظل أنباء توقيعه للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مغازلة جمهور القلعة البيضاء، فى ظل عدم حسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأنباء توقيعه للنادى الأهلى للانتقال لصفوفه فى نهاية الموسم بشكل مجانى.

ونشر زيزو عبر ستورى صفحته على انستجرام، مقطع فيديو جاءت بدايته أثناء النزول من حافلة الفريق مرورًا بالدخول استاد القاهرة، ثم دخول مباراة سيراميكا بكأس مصر، بدلاً من ناصر ماهر، ثم تسجيل هدف الفوز والصعود بفريقه للمباراة النهائية لمواجهة بيراميدز.



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واستقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، من مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس عاصمة مصر.

وفضّل بيسيرو منح اللاعب راحة من التدريبات بعد العودة من رحلة جنوب أفريقيا، لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويقضى أحمد زيزو الراحة السلبية التى حصل عليها فى مسقط رأسه بالمنيا، على أن يعود اللاعب للانتظام فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة مودرن سبورت، استعدادًا للقاء العودة أمام الفريق الجنوب أفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.