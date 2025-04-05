شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى عن ملف زيزو: كله بيفتي وبيألف.. يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، على ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، والذى أصبح حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى المصرى.

وكتب عمرو الجناينى عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: "كله بيفتي وبيألف و بيجوود.. يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا… واتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم.. يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل.. ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين.. لا تقلق… عاش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر".



عمرو الجناينى

وكان البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استقر على استبعاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، من مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس عاصمة مصر.

وفضل بيسيرو منح اللاعب راحة من التدريبات بعد العودة من رحلة جنوب أفريقيا، لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويقضى أحمد زيزو الراحة السلبية التى حصل عليها فى مسقط رأسه بالمنيا، على أن يعود اللاعب للاتنتظام فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة مودرن سبورت، استعدادًا للقاء العودة أمام الفريق الجنوب أفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى السابعة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.