شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب جون ايبوكا عن مباراة سيمبا بالكونفيدرالية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب النيجيري جون ايبوكا مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بإياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وتعرض جون إيبوكا للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.

الجدير بالذكر أن إيبوكا كان قد نجح في إحراز الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.