شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يفزن على سموحة 65 - 51 فى بطولة دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق سموحة بنتيجة 65-51، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق أداءً متميزًا بقيادة طارق خيري المدير الفني، لينجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 65-51.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على هليوبوليس بنتيجة 69-47 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.