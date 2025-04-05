شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو العينين يتأهل لنهائى بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي أبو العينين، إلى الدور النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية، خلال الفترة بين 2 إلى 6 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

وفاز علي أبو العينين على الإنجليزي جون براينت في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 5-11, 11-9.

كانت سلمى هاني قد فازت في منافسات السيدات نصف النهائي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-8.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.