شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى تحت 17 سنة يختتم استعداداته لمواجهة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما، تدريباته لمواجهة منتخب الكاميرون غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

يحتاج المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على نظيره الكاميروني من أجل الإبقاء على فرصه في التأهل لكأس العالم للناشئين في قطر "نوفمبر 2025".

وانتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما ضد الكاميرون، التى ستقام مساء غد، الأحد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي منتخب ناشئى الفراعنة القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب الكاميرون غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.