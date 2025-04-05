شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بين زد والبنك الأهلى 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة زد أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

تقدم سعيدو سنبوري للبنك الأهلي في الدقيقة 32 وتعادل شادي حسين لزد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: إسلام عبد الله - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - محمد أشرف.

الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد ميسي.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري، خالد شيفو، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجي أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.