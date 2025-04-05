شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على مقر إقامته بالعاصمة التنزانية استعدادا لـ سيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اختيار فندق بالعاصمة التنزانية دار السلام كمقر لإقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويلتقي المصري مع سيمبا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة عصرًا بتوقيت دار السلام - على استاد بنيامين مكابا ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

جدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة الثانية والثُلُث صباح غد الأحد، لتصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد نحو أربع ساعات، حيث ستبقى في المطار ساعة كترانزيت قبل أن تستقل رحلة أخرى تستغرق نحو ثلاث ساعات إلى العاصمة التنزانية دار السلام.