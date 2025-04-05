شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب 14 لاعبا وموقف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لإلغاء معسكر الفراعنة خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، بسبب غياب 14 لاعبا عن المعسكر، مما يجعل المعسكر بلا فائدة فنية.

ويغيب عن المعسكر عمر مرموش نظرا لمشاركته مع مانشستر سيتى فى بطولة كأس العالم للأندية، كما يغيب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى للراحة، بينما ينضم الثنائى محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل ما يعنى غيابهما للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويغيب أيضا عن المعسكر لاعبى الأهلى الدوليين بعد طلب وزير الرياضة من اتحاد الكرة وجهاز المنتخب حتى يتم السماح لهم بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية.

كما لم يتحدد موقف محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى من الانضمام للأهلى فى كأس العالم للأندية مع تردد أنباء حول إمكانية ضمه وكذلك مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو الذى يتردد أنباء قوية حول توقيعه للأهلى، وفى حالة تأكد هذه الأنباء سيغيب عن المنتخب للمشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.

ورغم كل هذه الغيابات، إلا أن حسام حسن لا يمانع إقامة المعسكر، حيث تقدم باقتراح لاتحاد الكرة بضم اللاعبين المتاحين للمنتخب فى هذه الفترة بجانب مجموعة من الوجوه الجديدة، على أن يخوض المنتخب مباراة مع أحد المنتخبات الأفريقية متوسطة المستوى لتحقيق استفادة فنية للمنتخب فى هذا التوقف وكسب عناصر جديدة وتوسيع القاعدة وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.