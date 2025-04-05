شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد زيزو من مواجهة مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، من مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس عاصمة مصر.

وفضل بيسيرو منح اللاعب راحة من التدريبات بعد العودة من رحلة جنوب أفريقيا، لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويقضى أحمد زيزو الراحة السلبية التى حصل عليها فى مسقط رأسه بالمنيا، على أن يعود اللاعب للاتنتظام فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة مودرن سبورت، استعدادًا للقاء العودة أمام الفريق الجنوب أفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى السابعة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.