شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل الكونغو 3 - 0 فى بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره لا لوا الكونغولي بنتيجة 3-0، في إطار ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة في نيجيريا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدا الأحد مع بطل كينيا في ختام الدور الأول التمهيدي للمنافسة.

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي.

بينما وقع الزمالك "حامل اللقب"، ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.